Алисон изпревари Едерсон за "Златната ръкавица"

За цялата кампания в Премиър лийг стражът на Ливърпул допусна само 22 гола във вратата си.

Only three goalkeepers have won the Premier League Golden Glove award in their debut season in the competition:



Petr Cech

Pepe Reina

Alisson



Liverpool do the double. pic.twitter.com/PbN51tyH0y