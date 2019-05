Лека атлетика САЩ продължи доминацията си на Световното първенство по лека атлетика за щафетни бягания 12 май 2019 | 18:58 0



Американците спечелиха още три титли днес на 4 по 100 метра при жените, на 4 по 200 при мъжете и в смесения квартет на 4 по 400 метра.



Така САЩ завърши с общо пет златни отличия и с 54 точки завърши убедително на първото място, далеч пред втория и третия Ямайка и Япония, които събраха с по 27 точки.



Американците преживяха разочарование на 4 по 100 метра при мъжете, където останаха втори с 38.07 секунди, като отстъпиха с 2 стотни на Бразилия. Трети с 38.15 секунди остана световният шампион Великобритания.

One of the best 4x400m finishes in #IAAFWorldRelays history – courtesy of @MachPotato and Trinidad and Tobago! pic.twitter.com/7t0rlWvUFM — IAAF (@iaaforg) May 12, 2019

Квартетите на САЩ на 4 по 200 метра при жените и на 4 по 400 метра при мъжете бяха дисквалифицирани, а титлите спечелиха съответно Франция и Тринидад и Тобаго.



