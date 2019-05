Зимни спортове Александър Георгиев: За Русия е важно да победи Чехия 12 май 2019 | 17:48 - Обновена 0



"В първия мач към Андрей Василевски стреляха повече, но днес също имаше опасни моменти. Австрийският отбор също искат да направят сензация и да победят руския отбор. Затова всички атакуват много в първата третина, стараят се да вкарат гол и да бъдат в мача. Радвам се, че действахме концентрирано от първия момент до края, а това трябва да се пренесе и в утрешния мач, бяха думите на Георгиев след края на мача.



"А дали има умора, както във всяка една среща. Чувствам се добре, но умора има- емоционално и физически, допълва вратарят.

"Наистина ли с първото? Страхотен! Много се радвам, че в нашия отбор има такъв майстор. Ще ни бъде от голяма полза.

На руснаците им предстои мач с Чехия: "Знам, че са силен отбор. Винаги са били в голямата шестица на Световното първенство. За нас е важно да ги победим и да заемем 1-ото място в групата, казва още русенецът, който на клубно ниво пази за Ню Йорк Рейнджърс.

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев зарази суха мрежа на руския национален отбор по хокей на лед в първия си мач на Световно първентво. Георгиев спаси 15 удара и беше определен за най-добър в отбора си. След това го питат дали е било шокиращо и за него, че Иван Тельогин е вкарал буквално с първото си докосване до шайбата.

1