Десислава Георгиева близо до медал на СК в Пловдив, Кристиан Василев е 6-и в мъжкия скиф (ВИДЕО)

Легендарната двукратна олимпийска шампионка Екатерина Карстен (Беларус), която е на почти 47 години, финишира на последната шеста позиция с 8:36.45 минути.

Победител стана олимпийският вицешампион от Рио де Жанейро 2016 Дамир Мартин от Хърватия със 7:26.900 минути.

That feeling when you win #WRCPlovdiv pic.twitter.com/M0WwsSqipM