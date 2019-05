ММА Видео от официалния кантар преди SFC 8 - The Matrix 12 май 2019 | 17:38 0



копирано

Вчера, 11 май 2019, се проведе официалният кантар на бойците преди бойното шоу SFC 8: The Matrix, което ще взриви днес, 12-ти май, "Зимния дворец" в кв. Студентски град, София. Събитието ще включва битки по правилника на ММА и К1 с доста международно участие. Официалното претегляне се проведе по обяд, а пред медиите събитието се проведе в "Клуб 35". @@@ Битките са днес от 19:30 ч. в Зимния дворец, а билети ще има и на входа. Очакваме ви!



Пълен списък на битките в SFC 8: ММА / Dan Edward (15-15-0) VS Камен Георгиев (26-11-1)

K1 титла / Erica Gatti (17-6-3) VS Теодора Кирилова (1-0-0)

MMA / Цветан Чолев (1-1-0) VS Александър Цонев (2-0-0)

MMA / Andrew Connor (16-30-0) VS Тони Маркулев (11-2-0)

K1 / Iony Lawrence (8-3-1) VS Албена Ситнилска (1-0-0)

ММА / Валери Атанасов (0-0-0) VS Пенчо Дочев (0-0-0)

MMA / Мартин Стоичков VS Крум Папанов (0-0-0)

аматьорски кикбокс / Радостин Караджов VS Мирослав Фърладжов

semi-pro MMA / Стилян Даков VS Стилян Петров mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 496 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1