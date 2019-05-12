ЦСКА-София (U15) спечели турнира в Сопот, отива на световно клубно първенство в Швеция

Юношите на ЦСКА-София до 15 години спечелиха турнира "Meet the world" в Сопот. В мача за трофея червените, водени от Атанас Борносузов, победиха Черно море с 2:0. Головете отбелязаха Георги Чорбаджийски и Иван Аврамов. Победителите ще пътуват до Швеция през лятото и ще участват в неофициалното световно клубно първенство за деца "Готия къп".
С индивидуални награди бяха отличени Валентин Ситнилски за най-добър защитник, Георги Чорбаджийски за най-добър халф и Атанас Борносузов за най-добър треньор.
По пътя към финала ЦСКА-София се наложи над Берое с 2:0 и Лудогорец с 1:0 и завърши наравно 0:0 срещу Славия.
Групата на ЦСКА-София за турнира: Иван Маринов (в), Константин Касабоков (в), Виктор Атанасов, Росен Маринов, Валентин Ситнилски, Мартин Влаевски, Теодор Иванов, Кирил Великов, Йоан Лозанов, Георги Чорбаджийски, Ясен Цеков, Павел Жабов, Йоан Борносузов, Александър Георгиев, Георги Шаламанов, Ясен Спиров, Юлиян Илиев, Иван Аврамов, Георги Димитров
Треньори: Атанас Борносузов и Валентин Колев
снимка: cska.bg
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Отиват те...На световно клубно първенство в Ловеч. Рейтинг: 0 9
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Цървула си е цървул broo Рейтинг: 0 0