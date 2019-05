Зимни спортове Александър Георгиев беше титуляр за Русия, "Сборная" победи Австрия с 5:0 на СП (видео + снимки) 12 май 2019 | 16:51 - Обновена 0



5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Австрия във втората си среща в група В на Световното първенство. А вот и состав на игру с австрийцами. #снамироссия pic.twitter.com/vBqypw99ua — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2019 Руснаците продължават с 6 точки, а Георгиев спаси 15 удара към мрежата си и беше избран за най-добър играч в руския тим. Това е и негов първи шътаут на Световно първенство.

#RUSAUT #IIHFWorlds #Powerplay goal for Dadonov which puts @russiahockey on the board.



pic.twitter.com/7uwY7pGfDA — IIHF (@IIHFHockey) May 12, 2019

В другата ранна среща- в група А, отборът на САЩ размаза Франция със 7:1 (3:0, 2:0, 2:1). американците шокираха света, след като паднаха с 1:4 от домакина Словакия на старта на първенството. Алекс Де Бринкат вкара два гола за САЩ, а Франк Ватрано добави едно попадение малко преди края на първата третина, за да поведат с 3:0 в група А в Кошице.



След това Колин Уайт добави още два гола, а Патрик Кейн- който беше капитан на американците при бронзовия им медал миналата година в Дания, добави едно попадение и подаде за още едно. Крис Крайдер заби седмата шайба във вратата на Франция, чийто утешителен гол беше дело на Антони Реш. Следващата среща на САЩ е утре срещу отбора на Финландия.



В другата среща руснаците нямаха никакви проблеми, като Евгений Дадонов вкара две попадения във втора поредна среща. Никита Кучеров добави гол и асистенция. Иван Тельогин покачи на 3:0 в края на втория период след пас на Иля Ковалчук, а самият Ковалчук оформи крайното 5:0 по-малко от пет минути преди края на срещата. #RUSAUT #IIHFWorlds A 15-save shutout win for Alexander Georgiev gives @russiahockey their 2nd win of the tournament.



