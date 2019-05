Лестър и Челси закриха сезона с равенство

Отборите на Лестър Челси завършиха наравно 0:0 в мач от последния кръг на английската Висша лига. Двубоят беше без особено голямо значение за двата тима.

Домакините нямаха шанс да се доберат до Лига Европа, а “сините” от Лондон вече си бяха осигурили място в Топ 4 и мислите им са насочени към финала срещу Арсенал в Лига Европа, който ще се играе на 29 май в Баку.

For the final time this season...



COME ON YOU BLUES! #LEICHE pic.twitter.com/KIiiTVj6pY — Chelsea FC (@ChelseaFC) 12 май 2019 г.

В 29-ата минута Гонсало Игуаин получи добро подаване от Вилиан, успя да се обърне със защитник на гърба и да отправи удар, който премина на сантиметри от левия страничен стълб на вратата зад Шмайхел. В 40-ата минута лошо избита топка от защитата на Лестър попадна в Лофтъс-Чийк, чийто удар от движение не бе точен и излезе в аут.





В 48-ата минута Тилеманс отправи много силен удар от воле, който прелетя застрашително покрай вратата. Последваха силни минути на Лестър, в които отборът организира няколко добри атаки, които обаче не доведоха до гол. В 75-ата минута Каспер Шмайхел улови удар на Рос Баркли от далечна дистанция. В 89-ата минута пробив по левия фланг на Лестър даде възможността на Телеманс да стреля от 25 метра към вратата на Кабалеро. Ударът на белгиеца обаче бе колкото силен, толкова и неточен.





ЛЕСТЪР - ЧЕЛСИ 0:0



В последната минута на първото полувреме Джейми Варди се справи доста лесно с Давид Луис , с което спечели числено предимство в атака за "лисиците". Подаването на английския национал към Тилеманс обаче бе доста неточно и полузащитникът стреля във Вилфредо Кабалеро от нулев ъгъл. Челси приключи полувремето с голям пропуск на Гонсало Игуаин. Аржентинецът не успя да засече остро центриране по земя на Маркос Алонсо от левия фланг.В 48-ата минута Тилеманс отправи много силен удар от воле, който прелетя застрашително покрай вратата. Последваха силни минути на Лестър, в които отборът организира няколко добри атаки, които обаче не доведоха до гол. В 75-ата минута Каспер Шмайхел улови удар на Рос Баркли от далечна дистанция. В 89-ата минута пробив по левия фланг на Лестър даде възможността на Телеманс да стреля от 25 метра към вратата на Кабалеро. Ударът на белгиеца обаче бе колкото силен, толкова и неточен.

ЛЕСТЪР: Шмайхел, Перейра, Еванс, Магуайър, Чилуел, Ндиди, Олбрайтън, Тилеманс, Чудхури, Мадисън, Варди;

В 3-ата минута Рос Баркли имаше добра възможност да изведе Челси напред в резултата. Полузащитникът получи пас в дълбочина от Жоржиньо , овладя топката и стреля, но Каспер Шмайхел покри ъгъла си и изби в ъглов удар. В 8-ата минута Хамза Чудхури опита интересен удар от границата на наказателното поле, който прелетя високо над напречната греда. В 14-ата минута Шмайхел блокира опасен удар на Вилиан Кабалеро, Дзапакоста, Аспиликуета, Луис, Алонсо, Баркли, Жорджиньо, Лофтъс-Чийк, Педро, Игуаин, Вилиан;