Шампионската титла отново е за Манчестър Сити (видео)

Постепенно "гражданите" увеличиха темпото и започнаха да доминират, като имаше периоди с продължителни разигравания около наказателното поле на съперника. Гостите така и не стигаха до удар. В 23-ата минута Марез се освободи отляво и центрира остро, но вратарят успя да отклони топката преди тя да се озове в играч на Сити.

83 - There were just 83 seconds between Glenn Murray's opener for Brighton and Sergio Aguero's equaliser for Man City. Drama.