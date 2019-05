Световният клубен шампион привлече Клемен Чебул

View this post on Instagram

NÃO AO SADA CRUZEIRO : O ponta esloveno Klemen Cebulj, que estava na mira do Sada/Cruzeiro, decidiu permanecer na Itália para a temporada 2019/2020. Ele fechou contrato com o tradicional Trentino. O atual campeão mundial tem como titulares da posição o americano Russell e o sérvio Kovacevic. E a possibilidade real de ser reserva não assusta Cebulj. – É uma honra para mim ter recebido a oferta de Trentino. Eu não tinha um único motivo para dizer não. A competição não me assusta, ao contrário, me ajudará a melhorar e a ser ainda mais determinado – comentou o jogador. FONTE : webvolei #volleyball #voleyball #volei #voleibol #voleibrasil #voleimasculino #volei_brasil #voleidobrasil #voley #volley #voleimercado #mercadoitalia #mercadodovolei #mercado #italia #italya #trentino #fivbvolleyball #fivb #brasil #ligaitalia

