Мани Пакяо се завръща на ринга срещу непобеден американец

Дългоочакваната битка Кийт Търман (29-0-0, 22 КО) - Мани Пакяо (61-7-2, 39 КО) най-накрая има своя уговорена дата.

Двамата ще премерят сили за титлата в полусредната категория на 20-ти юли в Лас Вегас. Новината бе съобщена от FOX.

ANNOUNCEMENT: July 20th will be a BIG night in boxing. We're excited to announce @MannyPacquio vs @keithfthurmanjr and @SweetHandsPlant vs @mikeleeboxing coming to you on July 20th. #PacquiaoThurman #PlantLee #PBConFOX #AreYouNotEntertained? pic.twitter.com/t861YOV5oH