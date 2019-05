Бойни спортове Световен шампион почина от инфаркт пред стотици фенове 12 май 2019 | 12:57 - Обновена 0



Световният шампион по свободна борба (Луча Либре) Сезар Гонзалес Барън, известен като Сребърния крал, почина на ринга в Лондон по време на мач на 51 години. Снощи кечистът участва в голямо шоу в Камдън, а секудни след края на двубоя си издъхна. Барън загуби своя двубой с Ховентуд Гера, след което коленичи на ринга и падна на пода покосен от инфаркт. Повечето хора помислиха, че това е част шоуто, но след секудни се разбра, че нещо се случва. It was an honor to have been friends & shared the ring with the great Silver King. He & Tejano were an amazing team. He truly was one of the greats & I'm heartbroken to learn of his passing. #RIPSilverKing pic.twitter.com/WhM1zM9jfp — Sean Waltman (@TheRealXPac) May 12, 2019 Медицинските лица скочиха, за да спасят Сребърния крал, но усилията им бяха напразни. „Бореха се, след това спряха. Барън направи движения, които не бяха координирани. Другият борец започна да му прави изкуствено дишане, влязоха медицинските екипи… Линейката дойде след около 20 минути. Беше страшно, евакуриаха всички“, разказва свидетел.

Спортът Луча Либре и е нещо средно между кеч и борба, в която спортистите носят маски и различни костюми. Сезар Барън е бивш шампион в различни версии – CMLL, Tag team и AAA tag. boec.bg 0



