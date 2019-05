Официално: Юве изневери на райетата

Грандът Ювентус , който за осма поредна година стана шампион на Италия, представи официално екипа, с който ще играе в домакинските си мачове през сезон 2019/20.

Интересното е, че в екипа липсват традиционните за клуба вертикални райета, което се случва за първи път от повече от 100 години. Лявата страна на фланелката е изцяло черна, а дясната - бяла. В новия екип се забелязва и розов елемент.

Играчите на Макс Алегри ще излязат за първи път с новите екипи още тази вечер, при гостуването на тима на Рома