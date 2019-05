Зимни спортове Сан Хосе поведе в серията срещу Сейнт Луис 12 май 2019 | 10:30 - Обновена 0



копирано





#NHL17Pavelski pic.twitter.com/5HT3v0cGJH — x - San Jose Sharks (@SanJoseSharks) May 12, 2019 Сан Хосе поведе в резултата през първата третина след пас на Майер и гол на Алекс Пиетранджело, но шест минути по-късно Йоел Едмундсон изравни резултата. Джо Павелски се разписа за 2:1 в края на частта и Кевин Лабанк вкара победния гол в началото на втората, а Майер наниза двете си шайби през седем минути за 5:2. Райън О'Райли и Тайлър Бозак вкараха втория и третия гол за Блус в последните две третини, а Кутюр беше точен на празна мрежа за крайното 6:3.



Got that first win down.



Recap: https://t.co/mz6yB9QUBo pic.twitter.com/XheZpSPAmu — x - San Jose Sharks (@SanJoseSharks) May 12, 2019 Серията между Сан Хосе и Сейнт Луис ще излъчи финалист, който няма купа "Стенли" в историята си. Акулите загубиха финалната серия срещу Питсбърг през 2016-а година, а Блус имат три поредни поражения през 1968-а (срещу Монреал), 1969-а (Монреал) и 1970-а (Бостън).

Тимо Майер вкара два гола и подаде за един от други два на Логън Кутюр, а Сан Хосе победи с 6:3 Сейнт Луис в първи мач от финалната серия на Западната конференция в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Акулите поведоха преди второто си домакинство, което е насрочено за 14-и май от 4 часа сутринта българско време.Сан Хосе поведе в резултата през първата третина след пас на Майер и гол на Алекс Пиетранджело, но шест минути по-късно Йоел Едмундсон изравни резултата. Джо Павелски се разписа за 2:1 в края на частта и Кевин Лабанк вкара победния гол в началото на втората, а Майер наниза двете си шайби през седем минути за 5:2. Райън О'Райли и Тайлър Бозак вкараха втория и третия гол за Блус в последните две третини, а Кутюр беше точен на празна мрежа за крайното 6:3.Серията между Сан Хосе и Сейнт Луис ще излъчи финалист, който няма купа "Стенли" в историята си. Акулите загубиха финалната серия срещу Питсбърг през 2016-а година, а Блус имат три поредни поражения през 1968-а (срещу Монреал), 1969-а (Монреал) и 1970-а (Бостън). 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 503

1