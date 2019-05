Танак води пред Ожие на рали Чили, Латвала също отпадна (видео)

Пилотът на Toyota От Танак продължава да води на рали Чили - шести кръг от календара на световния рали шампионат, като основни пилоти като лидерът в генералното класиране Тиери Нювил (Hyundai) и съотборникът на Танак Яри-Мати Латвала отпаднаха от състезанието след съботните състезателни отсечки. За Нювил причината бе тежка катастрофа, а за Латвала - технически проблем.

It really was a huge accident for @thierryneuville - hear how he is @HMSGOfficial #wrclive pic.twitter.com/PGTCnt3IMu