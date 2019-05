Зимни спортове Чехия разгроми Норвегия и оглави еднолично класирането в група "Б" 12 май 2019 | 10:06 0



Националният отбор на Чехия спечели с категоричното 7:2 срещу Норвегия в мач от група "Б" на Световното първенство по хокей на лед, което се провежда в Словакия. Това е втори пореден успех от също толкова мачове за чехите, които оглавяват еднолично временното класиране преди днешните двубои на Швейцария, Русия и Латвия. За победителите се разписаха Филип Гронек (2' и 7'), Михал Фролик (16', 24'), Михал Ржепик (34'), Дилип Хитил (42') и Доминик Кубалик (45'), докато за норвежците точни бяха Тобиас Линдстрьом (11') и Сондре Олден (41'). Последният голмайстор за чехите Кубалик дели и първото място в списъка за най-резултатни играчи с пет точки (два гола и три асистенции).В следващия си мач чехите играят срещу фаворита в турнира Русия, който ще срещне Австрия по-късно днес. Очаква се в този мач да играе вратарят с български корени Александър Георгиев. Финландия пък победи с 4:2 Словакия в мач от група "А" и също събра актив от шест точки. 18-годишният Петери Линдблом (15') откри резултата с петата си шайба на турнира и с това оглави списъка на реализаторите, а Каапо Какко отбеляза хеттрик (16', 50' и 60'). 0



