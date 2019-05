Лека атлетика Американски ученик отново изуми с резултат на 100 метра 12 май 2019 | 09:39 - Обновена 0



По-рано тази година за Болинг се заговори, след като той спря хронометрите на 9.98 секунди, но с изключително силен попътен вятър, който попречи постижението му да влезе в официалните регистри.



We have a state champion! With a new national and state mark of 10.13, Strake Jesuit senior Matthew Boling wins the Class 6A title in front of an electric crowd here in Austin. #uiltexas pic.twitter.com/6220blNfl9 — Daniel Gotera (@DTGoteraKHOU) May 12, 2019 “Погледнах вятъра преди състезанието и той беше 1.3 м/сек. Защото след миналата седмица всичко беше 'О, вятърът не беше в рамките’ и неща от този род. Така че сега мислех 'Точно така, трябва да изляза и да дам бързо време днес.’ Не се надявах на сериозни рекорди. Както в скока на дължина - просто направих два скока, защото исках да си почивам, тъй като имах толкова много дисциплини днес. Просто си свърших работата и донесох възможно най-много точки за отбора си.”



Американският ученик Матю Болинг отново изуми с резултат в спринта. 18-годишният спринтьор спечели състезание в Тексас с постижение от 10.13 секунди на 100 метра. Така той подобри 29-годишния ученически национален рекорд.По-рано тази година за Болинг се заговори, след като той спря хронометрите на 9.98 секунди, но с изключително силен попътен вятър, който попречи постижението му да влезе в официалните регистри."Погледнах вятъра преди състезанието и той беше 1.3 м/сек. Защото след миналата седмица всичко беше 'О, вятърът не беше в рамките' и неща от този род. Така че сега мислех 'Точно така, трябва да изляза и да дам бързо време днес.' Не се надявах на сериозни рекорди. Както в скока на дължина - просто направих два скока, защото исках да си почивам, тъй като имах толкова много дисциплини днес. Просто си свърших работата и донесох възможно най-много точки за отбора си."



