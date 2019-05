Лека атлетика Дуплантис стана първият атлет с 6.00 метра в овчарския скок на колежанско състезание 12 май 2019 | 09:18 - Обновена 0



NCAA RECORD @LSUTrackField's Mondo Duplantis sets the collegiate pole vaulting record by clearing 19 feet, 8 1/4 inches! pic.twitter.com/QaCXhGysBe — SEC Network (@SECNetwork) May 12, 2019





Европейският шампион Арманд Дуплантис стана първият състезател в овчарския скок в историята, който преодолява 6.00 метра на колежанско състезание. Той спечели златния медал на шампионата на Югоизточната конференция във Файетвил с точно 6.00 метра. 19-годишният швед се справи с 5.45 м и 5.63 м от първите си опити. Това му беше достатъчно да си осигури първото място. След това световният рекордьор за юноши скочи от първи опит 5.81 м, а с 6.00 м се справи от третия път. Така той подобри предишния колежански рекорд, който беше 5.98 м на Лорънс Джонсън и е поставен през 1996 г. - три години преди Дуплантис да се роди.До момента шведът беше преодолявал границата от 6.00 метра само на едно състезание - на Европейското на открито в Берлин през миналата година, когато спечели титлата със световен рекорд за юноши под 20 години и рекорд на Швеция от 6.05 метра. 0



