Циципас срази Надал насред Мадрид

20-годишният грък показа отличен тенис и не загуби концентрация в най-възловите моменти. Той продължава силната си серия, след като миналата седмица вдигна титлата в Ещорил. Надал пък отпаda преди финала в трети пореден турнир след Монте Карло и Барселона.

Big 3 Achievement: UNLOCKED pic.twitter.com/qKeU1LH0o7 — Tennis TV (@TennisTV) 11 май 2019 г. Рафаел Надал се размина с възможността да играе пред родна публика 50-ия си финал в турнири от сериите “Мастърс”. Краля на клея отпадна на полуфиналите в Мадрид след загуба с 4:6, 6:2, 3:6 от Стефанос Циципас, който ще спори за титлата в испанската столица с Новак Джокович.20-годишният грък показа отличен тенис и не загуби концентрация в най-възловите моменти. Той продължава силната си серия, след като миналата седмица вдигна титлата в Ещорил. Надал пък отпаda преди финала в трети пореден турнир след Монте Карло и Барселона. В предишните три мача помежду им Циципас нямаше спечелен сет срещу Надал, но този път беше готов за предизвикателството. Той реализира пробив още в откриващия гейм, но веднага след това изостана с 0:40 на свой сервис и Матадора бързо изравни. И двамата спасиха точки за пробив в следващите геймове, а дългите размени на удари не носеха очакваното предимство на Надал. При 4:4 Циципас получи нови две възможности и се възползва от втората, за да пробие отново. Рафа обаче взе три поредни точки след 0:30 в следващия гейм и имаше шанс да възстанови статуквото. В този момент Циципас не се поколеба два пъти да излезе на мрежата и това му донесе успех - 6:4. .@RafaelNadal is fighting back!



He levels up with Stefanos Tsitsipas at 4-6, 6-2. | #MMOPEN pic.twitter.com/BLdxwUlRtP — ATP Tour (@ATP_Tour) 11 май 2019 г. Надал взе необходимите мерки, стана по-агресивен и във втория сет беше повече от убедителен при подаванията си. Той проби за 4:2 и без никакви проблеми затвори сета. В началото на решителната трета част испанецът имаше надмощие, но не го използва. Сервисът на Циципас го измъкна от трудна ситуация, а после и Надал показа характер, за да поведе с 2:1. В петия гейм Краля на клея неочаквано се пропука и позволи на съперника си да стигне до точки за пробив. Гръкът нямаше нужда от втора покана и се доближи до първата си победа срещу Надал. За да стане тя факт, младокът проби още веднъж и дръпна с 5:2. Надал не се предаде и в следващия гейм качествените му ретури се оказаха неотразими за Циципас. Световният №8 обаче се чувстваше много комфортно, когато посрещаше, и притисна Надал. Драматичният гейм мина през три отразени мачбола от Рафа, но от четвъртия опит Циципас съумя да стигне до така ценната победа. The performance of his LIFE



Your GIF reaction to @StefTsitsipas’ win over Nadal pic.twitter.com/bB4Q3OalpC — ATP Tour (@ATP_Tour) 11 май 2019 г. "Знаех какво трябва да правя, но просто не се получи", лаконичен беше след поражението Надал, който има 8 финала в Мадрид. "Трябва да играя по същия начин и срещу Джокович. Той е в отлична форма, но аз съм готов. Разбира се, че няма да е лесно, но се надявам да спечеля", сподели Циципас.

