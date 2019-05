Тенис Бивш №8 в света ще помага на Григор Димитров 12 май 2019 | 01:39 - Обновена 0



Бившият номер 8 в световната ранглиста Радек Щепанек става част от екипа на Григор Димитров от турнира от сериите "Мастърс" в Рим. Надпреварата е последната подготовка преди кулминацията на сезона на клей - "Ролан Гарос". По време на Mutua Open Madrid първата ни ракета официално се раздели с Дани Валверду, с когото работиха заедно в продължение на три години. А 40-годишният чех се присъединява към Андре Агаси в щаба на българина, като двамата с носителя на осем титли от Големия шлем работиха преди това с настоящия №1 Новак Джокович от ноември 2017 до април 2018 г. And the new coach of Grigor Dimitrov is ... Radek Stepanek! @GrigorDimitrov @AndreAgassi #RadekŠtpánek https://t.co/vivYZQv29b pic.twitter.com/z1lKs5F0Qt — Grigor Dimitrov - Full Matches (@FullGrigor) 11 май 2019 г. Щепанек започва състезателната си кариера през 1996 година и 21 години е част от тура. На сингъл записва 384 победи и 302 загуби, спечели пет титли и стигна до №8 в световната ранглиста. Най-доброто му постижение в турнирите от Големия шлем е четвъртфиналът на "Уимбълдън" през 2006 г. На двойки Радек спечели два "мейджъра" - на Australian Open през 2012 и US Open следващата година, като игра полуфинали на три пъти в другите два турнира от Шлема. През ноември 2012 г. стигна до №4 при дуетите, като също така спечели и 18 трофея. Два пъти вдига "Купа Дейвис" за Чехия - през 2012 и 2013 г., а на олимпийските игри в Рио през 2016 г. печели бронзов медал на смесени двойки. Grigor Dimitrov has parted company with Andy Murray's former coach Dani Vallverdu after almost three years working together.



https://t.co/giBEufMTo5 pic.twitter.com/xfZTNBBF9G — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) 9 май 2019 г. През годините в кариерата му не липсват и спорни моменти, но е и сред специалистите по отношение на игра на мрежата, на това как се руши играта на противника и как многократно можеш да сменяш тактиката си по време на мач. Малко след като се отказа от професионалния тенис заради сериозни травми в областта на гърба след навършване на 30-ата си годишнина, бившият №8 в света влезе в екипа на Новак Джокович по специална препоръка на Андре Агаси, като двамата работиха с Джокович до Мастърса в маями през 2018 г. tenniskafe.com

