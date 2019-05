Нико Ковач: Аз съм приятел на ВАР

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Нико Ковач не беше разочарован след нулевото равенство като гост на РБ (Лайпциг). Победа днес щеше да направи баварците шампиони кръг преди края на сезона в Бундеслигата, но сега всичко ще се реши следващия уикенд.

“Стана хубав мач, с много положения и пред двете врати. Доволен съм от отбора. Отмененият гол? Аз съм приятел на ВАР. Положението беше спорно, но в крайна сметка съдията взе правилното решение”, коментира Ковач.

Niko #Kovac on the disallowed goal: "I'm a friend of VAR. Despite that, it was a close call, but correct one." #RBLFCB pic.twitter.com/1CtSb6Bdzb