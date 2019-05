ПАОК направи дубъл в Гърция (видео)

ПАОК спечели Купата на Гърция, след като във финалната среща победи АЕК с 1:0. За тимa от Солун това е трети пореден трофей в турнира и шести в цялата историята на клуба. Този сезон ПАОК направи златен дубъл, спечелвайки за първи път от 1985 г. гръцкото първенство.

В герой за "черно-белите" се превърна Чуба Акпом. Юношата на Арсенал отбеляза единствения гол в 45-ата минута с атрактивен ножичен удар. АЕК имаше известно надмощие след почивката, но така и не успя да изравни.

#PAOK win the #GreekCup 1-0 over #AEK in a tight affair and do the League/Cup double for the first time in the club’s history.



Congratulations #PAOKAEK