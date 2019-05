Пари Сен Жермен стигна кота 100 гола в Лига 1

17 - Âgé de 17 ans et 10 mois, le défenseur Loïc Mbe Soh est le plus jeune titulaire avec Paris en Ligue 1 depuis Adrien Rabiot (17 ans et 4 mois), le 26 août 2012 contre Bordeaux. Pépite. @PSG_inside pic.twitter.com/F1O9e28ST2