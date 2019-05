Тенис Джокович подчини Тийм и ще играе финал в Мадрид 11 май 2019 | 20:16 0



Водачът в световната ранглиста и двукратен шампион Новак Джокович (Сърбия) се класира за финал на турнира на червени кортове от сериите "Мастърс" в испанската столица Мадрид с награден фонд 6.5 милиона евро. Джокович победи Доминик Тийм (Австрия) със 7:6 (2), 7:6(4) за 2:25 часа. Сърбинът пръв допусна да бъде пробит в първия сет за 1:2, но в последствие изравни за 3:3. Insane defence by @DjokerNole!



Stand and applaud! #MMOpen pic.twitter.com/1cGzLPAGUA — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2019 В тайбрека Джокович бе повече от убедителен и спечели на 2. Във вторият сет ситуацията се повтори. Отново Тийм дръпна с пробив за 4:2, но веднага след това Новак взе подаването на своя съперник на 15. Стигна се до нов тайбрек, в който Джокович ликува на 4. В решителната среща за трофея Джокович ще играе срещу победителя от срещата Стефанос Циципас (Гърция) и Рафаел Надал (Испания), които играя по-късно тази вечер.

