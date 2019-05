ММА Възможна битка за UFC 238: Фъргюсън срещу Серони 11 май 2019 | 20:55 - Обновена 0



Според ММА журналисти на ESPN Тони Фъргюсън ще се завърне в Октагона, за да се изправи срещу Каубоя Доналд Серони в UFC 238. Събитието ще се случи на 8 юни. Тони Фъргюсън наскоро имал семейни и ментални проблеми, но обяснил на шефовете в UFC, че вече всичко с него вече е под контрол. Бившият временен шампион за последен път се би в UFC 229, където той се наложи над Антъни Петис и удължи победната си серия до единадесет. 35-годишният състезател настоява за битка с Хабиб Нурмагомедов, но сега ще се бие с Каубоя в мач, който вероятно ще определи следващия претендент за титлата в леката категория на UFC. Breaking: UFC close to finalizing a bout between Tony Ferguson and Cowboy Cerrone for UFC 238 on June 8 in Chicago. https://t.co/weCcXApXjP — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) May 10, 2019 Доналд Серони от своя страна влиза след скорошна победа над Ал Якуинта. Двамата оглавиха събитието на UFC в Отава. Серони искаше шанс да надвие Конър Макгрегър, но получи Тони Фъргюсън. Това ще бъде бързо завръщане в клетката на Серони, който ще направи втори двубой само за 29 дни. Преди мача с Якуинта пък, той сломи Александър Ернандес в завръщането си в леката дивизия през януари. Схватката ще бъде част от пейпървю картата на шоуто и ще се оглавява от две съревнования за титла - Валентина Шевченко срещу Джесика Ай и Хенри Сехудо срещу Марлон Мораеш за вакантна титла при 61-килограмовите бойци. Схватката ще бъде част от пейпървю картата на шоуто и ще се оглавява от две съревнования за титла - Валентина Шевченко срещу Джесика Ай и Хенри Сехудо срещу Марлон Мораеш за вакантна титла при 61-килограмовите бойци.

