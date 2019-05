Европейски футбол Хенрик Ларсон: Играчи като Стилиян Петров ми помогнаха да вкарам толкова голове 11 май 2019 | 18:08 0



копирано





"Знаех, че ще вкарам голове, не съм и мечтал да вкарам толкова много. Обичах да играя за Селтик и отидох там в точния момент. Там се изградих като играч. В първия ми сезон спечелихме първенството и спряхме Рейнджърс да стигне до десета поредна титла, сподели Ларсон пред "4-4-2" спомените си от престоя си в Шотландия. - Достигането ни до финала в Купата на УЕФА през 2003 г. беше фантастично. Около мен имаше толкова наистина добри играчи, като Крис Сътън, Стилиян Петров, Алън Томпсън, Пол Ламбърт и Любомир Моравчик. Това правеше много по-лесно за мен да вкарвам голове."



Хенрик допълва, че е отговорил на критиците, които обясняваха, че шотландското първенство не е толкова силно и омаловажаваха постиженията му: "Вкарах голове на световно и европейско първенство, но след престоя ми в Барселона, беше трудно на хората да поставят под съмнение качествата ми. Вкарах голове за Барселона, въпреки че не бях титуляр в много мачове. Влизах като резерва и вкарвах. Освен това отидох под наем в Манчестър Юнайтед, когато бях на 35 години, вкарах няколко гола във всички турнири, в които играх. Тези неща затвориха устата на доста хора".



Henrik Larsson’s Celtic Career Stats



Free Transfer

221 appearances

174 goals



Scottish Premiership : 4

Scottish League Cup : 2

Top Scorer (Celtic) : 6

Top Scorer (Premiership) : 5

Footballer of the year : 1



KING OF KINGS pic.twitter.com/wlqfgIY04i — The Celtic Text (@TheCelticText) May 8, 2019

Ларсон определя Роналдиньо като най-добрият футболист, с който е играл. "Той беше на върха, когато бяхме заедно. Беше изключителен играч и страхотен човек. Бях свидетел на тази вечер в Мадрид, когато той игра толкова добре срещу Реал, че феновете на съперника го изпратиха с аплодисменти. Това не се случва често на "Бернабеу", разказва шведът. Той разкрива, че му е било най-трудно срещу Фабио Канаваро: "Той беше най-добрият защитник - отличен във въздуха, бърз, твърд."



Бившият нападател разказва и първите си впечатления от Лионел Меси: "Помня първия път, когато го видях. Дойде с първия отбор на Барселона на предсезонно турне в Азия. Беше много млад и вече беше добър, имаше скорост, техника, умения и можеше да вкарва много голове. Не говореше много. Не можех да си представя, че ще се превърне в това, което е последните 10,12 години, но беше фантастично да гледам развитието му. Той издигна футбола на друго ниво". Легендата на Селтик Хенрик Ларсон говори за най-хубавите си спомени от бляскавата си кариера. Той прекара седем сезона в Шотландия, като вкара 242 гола в 313 мача за "детелините". Към края на кариерата си шведът премина в Барселона, с който спечели Шампионската лига."Знаех, че ще вкарам голове, не съм и мечтал да вкарам толкова много. Обичах да играя за Селтик и отидох там в точния момент. Там се изградих като играч. В първия ми сезон спечелихме първенството и спряхме Рейнджърс да стигне до десета поредна титла, сподели Ларсон пред "4-4-2" спомените си от престоя си в Шотландия. - Достигането ни до финала в Купата на УЕФА през 2003 г. беше фантастично. Около мен имаше толкова наистина добри играчи, като Крис Сътън, Стилиян Петров, Алън Томпсън, Пол Ламбърт и Любомир Моравчик. Това правеше много по-лесно за мен да вкарвам голове."Хенрик допълва, че е отговорил на критиците, които обясняваха, че шотландското първенство не е толкова силно и омаловажаваха постиженията му: "Вкарах голове на световно и европейско първенство, но след престоя ми в Барселона, беше трудно на хората да поставят под съмнение качествата ми. Вкарах голове за Барселона, въпреки че не бях титуляр в много мачове. Влизах като резерва и вкарвах. Освен това отидох под наем в Манчестър Юнайтед, когато бях на 35 години, вкарах няколко гола във всички турнири, в които играх. Тези неща затвориха устата на доста хора".Ларсон определя Роналдиньо като най-добрият футболист, с който е играл. "Той беше на върха, когато бяхме заедно. Беше изключителен играч и страхотен човек. Бях свидетел на тази вечер в Мадрид, когато той игра толкова добре срещу Реал, че феновете на съперника го изпратиха с аплодисменти. Това не се случва често на "Бернабеу", разказва шведът. Той разкрива, че му е било най-трудно срещу Фабио Канаваро: "Той беше най-добрият защитник - отличен във въздуха, бърз, твърд."Бившият нападател разказва и първите си впечатления от Лионел Меси: "Помня първия път, когато го видях. Дойде с първия отбор на Барселона на предсезонно турне в Азия. Беше много млад и вече беше добър, имаше скорост, техника, умения и можеше да вкарва много голове. Не говореше много. Не можех да си представя, че ще се превърне в това, което е последните 10,12 години, но беше фантастично да гледам развитието му. Той издигна футбола на друго ниво".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1891 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1