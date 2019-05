Световен футбол Блатер: Парите могат да развалят футбола 11 май 2019 | 16:15 0



"Хората вече плащат твърде много за билети, а тяхната цена се увеличава все повече и повече, защото клубовете се нуждаят от повече пари. Това е лош знак. Футболът трябва да остане лесно достъпен за феновете", заяви Блатер в интервю за Schweiz am Wochenende.

Former FIFA boss Blatter says money risks ruining the sport https://t.co/oF66KzIMtN pic.twitter.com/qCYXVKnouO — Reuters Top News (@Reuters) May 11, 2019



