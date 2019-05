Зимни спортове Георгиев ще пази на вратата на Русия срещу Австрия 11 май 2019 | 15:46 - Обновена 0



"Георгиев ще играе срещу австрийците, а втори вратар ще бъде Иля Сорокин", уточни Воробьов. 23-годишният Георгиев, който е играч на Ню Йорк Рейнджърс, пази на вратата на Русия в Еврочалъндж срещу Швейцария (5:2, 5:1), и Латвия (4:2, 1:2), както и в Евротур срещу Финландия (1:3). Before we kick off a packed Day 2 at #IIHFWorlds, let's take a look at the current standings after opening night! pic.twitter.com/p2D8D98Aio — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2019 Вратарят с български корени Александър Георгиев ще пази руската врата в мача срещу Австрия от световното първенство по хокей на лед, съобщи треньорът Иля Воробьов. Мачът е насрочен за утре в Братислава, а в предния срещу Норвегия (5:2) титуляр беше Андрей Василевски."Георгиев ще играе срещу австрийците, а втори вратар ще бъде Иля Сорокин", уточни Воробьов. 23-годишният Георгиев, който е играч на Ню Йорк Рейнджърс, пази на вратата на Русия в Еврочалъндж срещу Швейцария (5:2, 5:1), и Латвия (4:2, 1:2), както и в Евротур срещу Финландия (1:3).

