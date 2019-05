Англия Лондонско трио в битка за Хари Магуайър 11 май 2019 | 13:05 - Обновена 0



Хари Магуайър може да изиграе последния си мач за Лестър утре. Арсенал Манчестър Юнайтед имат желание да привлекат защитника през лятото, твърди “Сън”. “Лисиците” обаче няма да пуснат играча евтино, като някой ще трябва да плати минимум 60 милиона паунда за него. Това би направило Магуайър най-скъпият защитник в историята на английския футбол.Ман Юнайтед следеше английския национал миналото лято, но до трансфер не се стигна. Тотнъм вижда в Магуайър заместник на Тоби Алдервейрелд , който може да напусне след края на сезона. Интересът към белгиеца е голям, тъй като в договора му има клауза за разтрогване на стойност 25 милиона паунда. Челси ще се намеси в борбата, ако спечели обжалването на забраната за трансфери в Спортния арбитражен съд.Магуайър пристигна в Лестър, след като Хъл изпадна от Висшата лига през 2017 г. за 12 милиона паунда. Той бързо де превърна в един от основните играчи на тима, като записа 73 мача в рамките на два сезона. Освен това Хари се представи отлично и на световното първенство в Русия, където Англия стигна до полуфиналите.

