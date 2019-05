НБА Джей Би Бикърстаф може да поеме Лос Анджелис Лейкърс 11 май 2019 | 11:38 0



Лос Анджелис Лейкърс разглежда кандидатурата на Джей Би Бикърстаф за старши треньор на отбора, съобщава "Лос Анжделис Таймс". Ръководството на клуба се срещна със специалиста вчера. Той е вторият треньор, с който "езерняците" проведоха интервю за вакантния пост, след бившия наставник на Индиана и Орландо Франк Вогел. Очакваше се Лейкърс да назначат Тайрън Лу, но преговорите между двете страни пропаднаха в последния момент. 40-годишният Бикърстаф беше начало на Мемфис в последните два сезона, но през април беше уволнен. JB Bickerstaff to interview with Lakers. https://t.co/HCVhPdFAyB pic.twitter.com/CP6xQmyHbd — HoopsHype (@hoopshype) May 10, 2019 Ръководството Лос Анджелис Лейкърс търси нов треньор, след като през април прекрати договора на Люк Уолтън. "Езерняците" не са се класирали за плейофите на НБА от 2013 г. насам.

