Национални отбори Нашите момичета слизат от сцената: 11-те на Дания и България 11 май 2019 | 11:20 - Обновена 0



копирано

#WU17EURO matchday 2 - results



Group A

0-1

0-3

Portugal through, Spain 3 points ahead of Denmark, Bulgaria out



Group B

2-3

1-2

Netherlands 3 points clear of Germany and England, Austria's 2nd loss



Groups end Saturday

https://t.co/Ds91WhMAWW — #WU17EURO (@UEFAWomensEURO) May 8, 2019



Дания - България 0:0



Дания: Тисгаард, Обазе, Де Яфа, Лаймири, Фаурсков, Фредериксен, Карстенс, Бредгаард, Прюзе, Кюл, Крамер



България: Димова, Найденова, Бесет, Стойчева, Йорданова, Динева, Иванова, Стоянова, Джалева, Парапунова, Палагачева Днес националният отбор на България за девойки ще изиграе последния си мач на финалите на Европейското първенство, което се провежда у нас. Съпернички на момичетата на Троян "Тони" Радулов са футболистките от Дания. Българките вече отпаднаха от турнира, но след достойни игри срещу фаворити като Португалия и Испания. Същевременно датчанките все още са в играта - те започнаха с нулево равенство срещу испанките.Тисгаард, Обазе, Де Яфа, Лаймири, Фаурсков, Фредериксен, Карстенс, Бредгаард, Прюзе, Кюл, КрамерДимова, Найденова, Бесет, Стойчева, Йорданова, Динева, Иванова, Стоянова, Джалева, Парапунова, Палагачева 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 63

1