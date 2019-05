НБА Тони Паркър все още не е решил дали да продължи кариерата си 11 май 2019 | 10:51 0



What do you think SAS fans? Sign him so he can retire a Spur and not as a Hornet?



Former Spur Tony Parker still weighing possible retirement https://t.co/9ow2El9rzz #GoSpursGo pic.twitter.com/xbfdBdrhVc — JeffGSpursZone (@JeffGSpursZone) May 10, 2019 Баскетболистът на Шарлът Тони Паркър все още не е решил дали да продължи кариерата си. На 17 май французинът ще навърши 37 години. "Дали ще сложа край на кариерата си. Все още съм 50 на 50. Не съм решил. Казах на отбора, ще се обявя решението си през юни", заяви Паркър. 0



