Голф Макилрой е най-богатият млад спортист във Великобритания и Ирландия за втора поредна година 11 май 2019 | 10:29 0



копирано





Богатството на Макилрой се е повишило с 28 милиона лири в сравнение с миналата година, а 30-годишният състезател по голф изпреварва футболистите на Реал Мадрид Гарет Бейл, който има 94 милиона лири и на Манчестър Сити Серхио Агуеро с 58 милиона лири. Класацията е за спортисти до 30-годишна възраст. В топ 10 има осем футболисти, а на четвърто място е световният шампион по бокс при професионалистите в тежка категория във версиите WBA, IBF, WBO и IBO Антъни Джошуа с 49 милиона лири. Rory McIlroy named richest young British sports star after earning £28m in yearhttps://t.co/rbIDQqDuG3 pic.twitter.com/9ZKwKRlOmu — Mirror Sport (@MirrorSport) May 10, 2019 Класация на най-богатите млади спортисти във Великобритания на възраст до 30 години:



1. Рори Макилрой (голф) - 138 милиона британски лири

2. Гарет Бейл (футбол) - 94 милиона британски лири

3. Серхио Агуеро (футбол) - 58 милиона британски лири

4. Антъни Джошуа (бокс) - 49 милиона британски лири

5. Месут Йозил (футбол) - 42 милиона британски лири

6. Еден Азар (футбол) - 40 милиона британски лири

7. Алексис Санчес (футбол) - 39 милиона британски лири

8. Пол Погба (футбол) - 37 милиона британски лири

9. Тио Уолкът (футбол) - 29 милиона британски лири

10. Вилиан (футбол) - 27 милиона британски лири Бившият номер 1 в световната ранглиста по голф Рори Макилрой е най-богатият млад спортист във Великобритания и Ирландия за втора поредна година с приходи от 138 милиона британски лири (179,68 милиона долара) според класация на вестник "Сънди Таймс".Богатството на Макилрой се е повишило с 28 милиона лири в сравнение с миналата година, а 30-годишният състезател по голф изпреварва футболистите на Реал Мадрид Гарет Бейл, който има 94 милиона лири и на Манчестър Сити Серхио Агуеро с 58 милиона лири. Класацията е за спортисти до 30-годишна възраст. В топ 10 има осем футболисти, а на четвърто място е световният шампион по бокс при професионалистите в тежка категория във версиите WBA, IBF, WBO и IBO Антъни Джошуа с 49 милиона лири.1. Рори Макилрой (голф) - 138 милиона британски лири2. Гарет Бейл (футбол) - 94 милиона британски лири3. Серхио Агуеро (футбол) - 58 милиона британски лири4. Антъни Джошуа (бокс) - 49 милиона британски лири5. Месут Йозил (футбол) - 42 милиона британски лири6. Еден Азар (футбол) - 40 милиона британски лири7. Алексис Санчес (футбол) - 39 милиона британски лири8. Пол Погба (футбол) - 37 милиона британски лири9. Тио Уолкът (футбол) - 29 милиона британски лири10. Вилиан (футбол) - 27 милиона британски лири

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 62

1