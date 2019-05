Зимни спортове Калгари привлече руски защитник 11 май 2019 | 10:12 - Обновена 0



Защитникът беше включен в разширения състав на националния отбор на Русия за световното първенство по хокей на лед в Словакия, но в последния момент остана в родината си, за да продължи подготовка по индивидуален план. Калгари завърши като лидер в Западната конференция на НХЛ, но загуби с 1:4 от Колорадо в първия кръг на плейофите за Купа "Стенли". .@CortexBusiness Transaction Alert: The #Flames have signed defenceman Alexander Yelesin to an entry-level deal. https://t.co/njSEQUWC6L — Calgary Flames (@NHLFlames) May 10, 2019 Руският защитник Александър Елесин подписа двегодишен договор с Калгари, съобщават от клуба от НХЛ. 23-годишният Елесин игра за последно в Локомотив Ярославск и има 87 мача в редовния сезон и 10 в плейофите на Континенталната хокейна лига.Защитникът беше включен в разширения състав на националния отбор на Русия за световното първенство по хокей на лед в Словакия, но в последния момент остана в родината си, за да продължи подготовка по индивидуален план. Калгари завърши като лидер в Западната конференция на НХЛ, но загуби с 1:4 от Колорадо в първия кръг на плейофите за Купа "Стенли".

