Словакия победи САЩ, Швеция стартира с поражение

Словакия стигна до успеха с голове на Матуш Сукел, Ерик Чернак, Томаш Татар и Михал Кристоф. За американците попадението отбеляза Алекс ДеБринкат в 13-ата минута след асистенция на Патрик Кейн. Вратарят на САЩ Кори Шнайдер отрази 32 шайби. Следващият мач на тима е срещу Франция в неделя. Get up to speed on Day 1 at #IIHFWorlds pic.twitter.com/1HoHQQrSJa — IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019 В среща от група "Б" в Братислава Чехия спечели с 5:2 срещу двукратния шампион и защитаващ титлата си Швеция през 8723 зрители. Якуб Врана реализира два гола за победителите, а по един добавиха Доминик Кубалик, Михал Фролик и Ян Коварж. За Швеция точни бяха Патрик Хорнквист и Оскар Линдблом. Шведите поведоха с 2:1 във втория период, но след това чехите вкараха четирите безответни гола. Вратарят на Чехия Патрик Бартошак не допусна гол в два от трите третини при дебюта си на световно първенство. Двата отбора завършиха срещата с 28 наказателни минути. Мачът беше прекъсван на няколко пъти заради бой между играчите. Before we kick off a packed Day 2 at #IIHFWorlds, let's take a look at the current standings after opening night! pic.twitter.com/p2D8D98Aio — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2019 Домакинът Словакия победи САЩ с 4:1 в среща от първия кръг в група "А" на Световното първенство по кохей на лед. Двубоят се игра през 7430 зрители в Кошице.Словакия стигна до успеха с голове на Матуш Сукел, Ерик Чернак, Томаш Татар и Михал Кристоф. За американците попадението отбеляза Алекс ДеБринкат в 13-ата минута след асистенция на Патрик Кейн. Вратарят на САЩ Кори Шнайдер отрази 32 шайби. Следващият мач на тима е срещу Франция в неделя.В среща от група "Б" в Братислава Чехия спечели с 5:2 срещу двукратния шампион и защитаващ титлата си Швеция през 8723 зрители. Якуб Врана реализира два гола за победителите, а по един добавиха Доминик Кубалик, Михал Фролик и Ян Коварж. За Швеция точни бяха Патрик Хорнквист и Оскар Линдблом. Шведите поведоха с 2:1 във втория период, но след това чехите вкараха четирите безответни гола. Вратарят на Чехия Патрик Бартошак не допусна гол в два от трите третини при дебюта си на световно първенство. Двата отбора завършиха срещата с 28 наказателни минути. Мачът беше прекъсван на няколко пъти заради бой между играчите.

