Дори и без Дюрант Голдън Стейт се справи с Хюстън

Клей Томпсън добави 27 точки и помогна на двукратните шампиони да достигнат до финала в конференцията за пета поредна година, елиминирайки Хюстън за четвърти път в последните пет сезона. С кош на Джеймс Хардън "ракетите" намалиха изоставането си на 104:107 58.2 секунди преди сирената, но Томпсън реализира важна тройка при оставащи 36.1 секунди за 110:104 за Голдън Стейт. Хардън завърши с 35 точки, а Крис Пол вкара 27 за Хюстън. Dubs head to the Western Conference Finals for the 5th straight season pic.twitter.com/yrfQNvJbE2 — Golden State Warriors (@warriors) May 11, 2019 Стеф Къри отбеляза всичките си 33 точки през второто полувреме, а въпреки отсъствието на звездата Кевин Дюрант Голдън Стейт победи като гост Хюстън със 118:113 точки и спечели с 4:2 победи полуфиналната серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация.Клей Томпсън добави 27 точки и помогна на двукратните шампиони да достигнат до финала в конференцията за пета поредна година, елиминирайки Хюстън за четвърти път в последните пет сезона. С кош на Джеймс Хардън "ракетите" намалиха изоставането си на 104:107 58.2 секунди преди сирената, но Томпсън реализира важна тройка при оставащи 36.1 секунди за 110:104 за Голдън Стейт. Хардън завърши с 35 точки, а Крис Пол вкара 27 за Хюстън.

