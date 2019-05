Тенис Надал даде само три гейма на Вавринка 11 май 2019 | 01:28 - Обновена 0



И в двата сета Вавринка допусна ранни пробиви, които не успя да върне. Швейцарецът спечели само 54% от точките на първи сервис, не стигна до нито една точка за пробив и направи две двойни грешки. От своя страна Надал реализира 4 от 10-те си възможности за пробив. Матадора се нуждаеше от малко повече от час, за да прикючи двубоя.

Rafael Nadal powers past Stan Wawrinka 6-1 6-2 to join Stefanos Tsitsipas in Madrid semi-finals #MMOPEN pic.twitter.com/U3RdYGyyjb — We Are Tennis (@WeAreTennis) 10 май 2019 г. Надал няма загубен сет от Циципас в трите мача помежду им до момента, но гърцкият тенисист е в отлична форма и загатна, че е способен да направи труден живота на испанския ас. Рафа, който два пъти е печелил титлата в Мадрид, се цели в своя първи трофей за сезона.



