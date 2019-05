Зимни спортове Путин отбеляза осем попадения на демонстративен мач по хокей на лед 10 май 2019 | 21:20 0



Путин заедно с министъра на отбраната Сергей Шойгу и руските хокейни величия Павел Буре, Слава Фетисов и Игор Ларионов бяха част от отбора на Легендите. В противниковия отбор имаше също видни играчи, в това число приятелят от детинство на Путин - магнатът Генадий Тимченко, милиардерът Владимир Потанин и няколко руски губернатори. Putin takes the ice for a hockey match with officials, oligarchs & former Olympians in Sochi. Watch this one with the sound on. Via @dimsmirnov175 pic.twitter.com/0tlqfRacZL — Alec Luhn (@ASLuhn) May 10, 2019 Мачът приключи с резултат 14-7 за отбора на Путин. Путин игра с номер 11. Руският президент Владимир Путин показа отлични способности на играч на хокей на лед и отбеляза осем попадения по време на демонстративен мач в Сочи, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.Путин заедно с министъра на отбраната Сергей Шойгу и руските хокейни величия Павел Буре, Слава Фетисов и Игор Ларионов бяха част от отбора на Легендите. В противниковия отбор имаше също видни играчи, в това число приятелят от детинство на Путин - магнатът Генадий Тимченко, милиардерът Владимир Потанин и няколко руски губернатори.Мачът приключи с резултат 14-7 за отбора на Путин. Путин игра с номер 11. 0



