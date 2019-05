Тенис Тийм спря Федерер на 1/4-финалите в Мадрид 10 май 2019 | 21:13 0



Федерер спечели първите три гейма в мача и без проблеми взе първия сет. Във втората част се игра без пробиви, а в тайбрека швейцарецът имаше две възможности да затвори мача при 8:7 и 10:9, но не успя. За сметка на това Тийм спечели последните две точки в тайбрека и изравни резултата. В третия сет австриецът поведе с 3:1, но Федерер изравни 4:4. В деветия гейм швейцарецът загуби подаването си и Тийм при свой сервис затвори срещата с втория си мачбол. A comeback for the ages @ThiemDomi rallies from a set down to defeat Federer in the Madrid QFs



