Тенис Григор Димитров срещу познат германец на старта в Рим 10 май 2019 | 21:03 - Обновена 0



копирано





46-ият в световната ранглиста Димитров победи Шруф със 7:6(2), 6:4 на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло на 17 април. 28-годишният Щруф е 49-и в класацията на АТП. Той няма турнирни победи в кариерата си. Преди 2019 година двамата имат по една разменена победа досега. Димитров печели с 6:1, 6:3 на твърди кортове в Стокхолм през 2013 година, а преди два сезона в Монте Карло Щруф стига до успеха с 4:6, 6:3, 6:2. Les jeux sont faits!!!

Finally the #ibi19 #ATP Main Draw is out! pic.twitter.com/VUtkKqRiGc — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 10, 2019 Водач в схемата на турнира "Мастърс" в Рим е номер 1 в световната ранглиста и носител на четири титли Новак Джокович (Сърбия), а втори поставен е осемкратният шампион Рафаел Надал (Испания). Българинът Григор Димитров ще играе срещу германеца Ян-Ленард Щруф в първия кръг на турнира по тенис на червени кортове от сериите "Мастърс" в Рим с награден фонд 5,2 милиона евро. При успех на старта Димитров ще срещне във втория кръг победителя от мача между номер 9 Марин Чилич (Хърватия) и Андреа Басо (Италия).46-ият в световната ранглиста Димитров победи Шруф със 7:6(2), 6:4 на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло на 17 април. 28-годишният Щруф е 49-и в класацията на АТП. Той няма турнирни победи в кариерата си. Преди 2019 година двамата имат по една разменена победа досега. Димитров печели с 6:1, 6:3 на твърди кортове в Стокхолм през 2013 година, а преди два сезона в Монте Карло Щруф стига до успеха с 4:6, 6:3, 6:2.Водач в схемата на турнира "Мастърс" в Рим е номер 1 в световната ранглиста и носител на четири титли Новак Джокович (Сърбия), а втори поставен е осемкратният шампион Рафаел Надал (Испания).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 714 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1