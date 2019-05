Зимни спортове Двукратна олимпийска шампионка по бързо пързаляне с кънки слага край на кариерата си 10 май 2019 | 20:33 0



След зимната олимпиада в Пьончан 2018 Ли заяви, че е загубила скорост заради хронична контузия на коляното, но планира да участва в още няколко старта. Сан-Хуа Ли е световна рекордьорка на 500 метра с 36.36 секунди и друкратна олимпийска шампионка на тази дистанция от 2010 и 2014 година. В Пьончан тя спечели сребърен медал на 500 метра. Ли е трикратна световна шампионка в спринта (2012, 2013 и 2016), както и сребърна медалистка и двукратна носителка на бронзови медали от първенства на планетата. Vancouver 2010 - 500m

Sochi 2014 - 500m

PyeongChang 2018 - 500m



2x Olympic champion, South Korean Lee-Sang Hwa is retiring from speed skating.

2x Olympic champion, South Korean Lee-Sang Hwa is retiring from speed skating.

Watch her Sochi 2014 highlights @speed_sanghwa https://t.co/0Gg8Un0DR7 — Olympic Channel (@olympicchannel) May 10, 2019



