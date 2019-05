Дойде най-чаканият момент за феновете на FIFA 19

Тeam of the season във FIFA 19 вече е в играта! Първите 23 сини карти са част от Ultimate Team, а сред избраните футболисти личат имената на Златан Ибрахимович, Серхио Бускетс , Тиаго, Емре Джан и Алекс Телес.Всяка седмица ще излиза нов Теam of the season за всички водещи първенства. Днес се появиха и специалните карти на най-добрите 20 играчи от Чемпиъншип.