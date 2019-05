Англия Кристъл Палас обяви раздяла с бившия си капитан 10 май 2019 | 20:03 - Обновена 0



32-годишният халф има 16 гола в 169 мача за тима, но отпадна от титулярния състав под ръководството на

So many crucial goals! Thank you, Jason Puncheon. #CPFC pic.twitter.com/BhIfZCGee7 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 10, 2019

"За мен е чест и привилегия да играя за клуба в родния си град и да си тръгвам със спомени, които ще останат с мен завинаги. Бих искал да благодаря на всички в Палас, по-специално на всичките ми съотборници и мениджърите и треньорите, в които съм играл", заяви Пънчиън. Полузащитникът Джейсън Пънчиън ще напусне Кристъл Палас в края на сезона, когато изтича договорът му, обявиха от клуба от Висшата лига. Бившият капитан пристигна в тима първоначално под наем от Саутхамптън през 2013 година, а през януари 2014-а беше привлечен с постоянен трансфер.32-годишният халф има 16 гола в 169 мача за тима, но отпадна от титулярния състав под ръководството на Рой Ходжсън този сезон и беше даден под наем на Хъдърсфийлд до края на кампанията."За мен е чест и привилегия да играя за клуба в родния си град и да си тръгвам със спомени, които ще останат с мен завинаги. Бих искал да благодаря на всички в Палас, по-специално на всичките ми съотборници и мениджърите и треньорите, в които съм играл", заяви Пънчиън.

