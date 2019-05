НБА Пау Гасол претърпя операция 10 май 2019 | 20:02 - Обновена 0



копирано





38-годишният Гасол премина в Милуоки през март, след като откупи оставащата част от договора си със Сан Антонио. Той изигра само три мача за Бъкс и има средно по 1.3 точки и 3.3 борби. През този сезон испанецът има по 3.9 точки и 4.6 борби средно на мач в общо 30 двубоя. Pau Gasol Out For Season With Surgery On Left Foot https://t.co/UtH30plk8k — RealGM (@RealGM) May 10, 2019 Милуоки спечели серията срещу Бостън с 4:1 победи във втория кръг на плейофите и очаква победителя от мача Торонто - Филаделфия на финала в Източната конференция. Испанският център на Милуоки Бъкс Пау Гасол претърпя операция заради фрактура на левия крак и няма да играе в оставащите мачове от плейофите на НБА. Гасол получи травмата през март и се очакваше да отсъства от състава около месец. Испанецът ще бъде напълно възстановен преди подготовката на отбора за новия сезон.38-годишният Гасол премина в Милуоки през март, след като откупи оставащата част от договора си със Сан Антонио. Той изигра само три мача за Бъкс и има средно по 1.3 точки и 3.3 борби. През този сезон испанецът има по 3.9 точки и 4.6 борби средно на мач в общо 30 двубоя.Милуоки спечели серията срещу Бостън с 4:1 победи във втория кръг на плейофите и очаква победителя от мача Торонто - Филаделфия на финала в Източната конференция.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 288 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1