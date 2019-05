Англия Пеп: Всички искат да унищожат отбора и да разрушат клуба 10 май 2019 | 19:26 - Обновена 0



Защитаващият титлата си тим води с точка пред втория



Испанецът беше подложен на доста критики след отпадането на Сити на четвъртфиналите в Шампионската лига от



"Ние познаваме света, в който живеем и знаем, че ще бъдем оценени, но трябва да печелим. Това не променя мнението ми за всичко, което сме направили, но ако искате повече кредит, трябва да печелите. Пътуваме за Брайтън и просто ще се опитаме да спечелим. Това е идеалната ситуация. . . след това празнуваме или поздравяваме Ливърпул", добави испанският специалист.

Riding into the final weekend of the @premierleague season like... pic.twitter.com/QmVjzS1V6o — Manchester City (@ManCity) May 10, 2019

Ливърпул няма титла в Англия в последните 29 години. Тимът беше на седем точки пред Сити на върха в класирането през януари, но след това шампионите наваксаха изоставането си.



