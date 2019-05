Тенис Халеп се класира за финала в Мадрид 10 май 2019 | 18:17 0



копирано

Двукратната шампионка Симона Халеп (Румъния) се класира за финала на силния турнир по тенис на червени кортове в испанската столица Мадрид с награден фонд 7 милиона евро. Третата поставена Халеп победи швейцарката Белинда Бенчич с 6:2, 6:7(2), 6:0 за 1:57 часа. .@Simona_Halep gives it all in this point ‍#MMOpen pic.twitter.com/jUfNGHSCbN — WTA (@WTA) May 10, 2019 В началото на втория сет двете си размениха по два пробива, а след това Бенчич спечели тайбрека със 7:2 точки и изравни резултата. В третия сет румънката доминираше изцяло и не даде нито гейм на съперничката си. Халеп ще измести Наоми Осака (Япония) от върха в световната ранглиста на УТА, ако спечели титлата в Мадрид. На финала Симона Халеп ще играе с победителката от мача между номер 8 в схемата Слоун Стивънс (САЩ) и седмата поставена Кики Бертенс (Холандия). 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 204

1