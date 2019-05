Шампионска Лига Феновете на Тотнъм и Ливърпул недоволстват от големите разходи по посещението на финала 10 май 2019 | 17:32 - Обновена 0



копирано





Полетите на нискобюджетните авиолинии, които обичайно са около 100 паунда в двете посоки на човек,са вдигнати на 1500 паунда, а нощувка в хотел в испанската столица за датите около мача струва от 100 до над 1000 евро на вечер. Цените на полетите накараха феновете да търсят други варианти за придвижване до Мадрид, който е на около 1800-2100 км от Лондон и Ливърпул, включително и с автомобил. Tottenham Hotspur and Liverpool fans' joy at reaching the Champions League final has been dampened by the eye-watering costs of travelling to Madrid for the June 1 showdownhttps://t.co/nswisCjgxf — Express Sports (@IExpressSports) May 10, 2019 Но транспортът до стадиона е само половината от проблема. Двата финалиста получиха само по 16 613 билета за своите фенове на "Уанда Метрополитано", което е една малка част от желаещите да присъстват на мача. Тотнъм и Ливърпул дори излязоха със съвместно изявление, в което се казва, че квотите за феновете са твърде малки и е време истинските запалянковци да бъдат защитени от фирми посредници, които печелят, възползвайки се от фенската лоялност. "За мнозина финалът не е еднократно събитие, а кулминацията на целия сезон, през който феновете харчат огромни средства, за да пътуват и подкрепят своя отбор и да създават атмосфера, която е важна част от футбола. Време е да се спре печалбарството на гърба на феновете", се казва в изявлението на Тотнъм и Ливърпул. Радостта на феновете на Тотнъм Ливърпул от класирането на двата отбора за финала в Шампионска лига бе помрачена заради огромните разходи по пътуването до Мадрид за финала на 1 юни.Полетите на нискобюджетните авиолинии, които обичайно са около 100 паунда в двете посоки на човек,са вдигнати на 1500 паунда, а нощувка в хотел в испанската столица за датите около мача струва от 100 до над 1000 евро на вечер. Цените на полетите накараха феновете да търсят други варианти за придвижване до Мадрид, който е на около 1800-2100 км от Лондон и Ливърпул, включително и с автомобил.Но транспортът до стадиона е само половината от проблема. Двата финалиста получиха само по 16 613 билета за своите фенове на "Уанда Метрополитано", което е една малка част от желаещите да присъстват на мача. Тотнъм и Ливърпул дори излязоха със съвместно изявление, в което се казва, че квотите за феновете са твърде малки и е време истинските запалянковци да бъдат защитени от фирми посредници, които печелят, възползвайки се от фенската лоялност. "За мнозина финалът не е еднократно събитие, а кулминацията на целия сезон, през който феновете харчат огромни средства, за да пътуват и подкрепят своя отбор и да създават атмосфера, която е важна част от футбола. Време е да се спре печалбарството на гърба на феновете", се казва в изявлението на Тотнъм и Ливърпул.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1048 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1