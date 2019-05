Англия Зинченко отрече да е преподписвал с Манчестър Сити 10 май 2019 | 17:18 - Обновена 0



"Все още не съм обсъждал и не съм съгласен с нищо. Просто всичко е в етап на преговори, нищо повече. Нямам какво да коментирам. Преувеличено е, че съм се съгласил с всички условия на договора. Щастлив съм да съм тук. Все още имам няколко години договор с клуба, за който съм готов да излизам всеки ден, да се бия. Моята отговорност е да бъда тук. А за удължаването на договора, всичко е на ниво разговори, нищо повече", заяви Зинченко пред Tribuna. Oleksandr Zinchenko already agreed a new contract, which is soon to be announced.



Поливалентният играч на Манчестър Сити Олександър Зинченко отрече информациите, че е подписал нов договор с клуба."Все още не съм обсъждал и не съм съгласен с нищо. Просто всичко е в етап на преговори, нищо повече. Нямам какво да коментирам. Преувеличено е, че съм се съгласил с всички условия на договора. Щастлив съм да съм тук. Все още имам няколко години договор с клуба, за който съм готов да излизам всеки ден, да се бия. Моята отговорност е да бъда тук. А за удължаването на договора, всичко е на ниво разговори, нищо повече", заяви Зинченко пред Tribuna.22-годишният футболист има 27 срещи за Сити през този сезон, вкара 1 гол и направи 5 асистенции.

1