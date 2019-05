Италия Звездата на Каляри: Английският футбол е най-красивият 10 май 2019 | 16:43 - Обновена 0



копирано





“Остават три мача, в които искам да дадам всичко от себе си. След тях ще седна с президента и агента ми, за да преценим кое е най-добро за Каляри и за мен. Нищо не знам за договорка с Интер. В момента английският футбол е най-красивият, като и двата европейски финала ще се играят от 4 английски тима. Напоследък получавам по-малко жълти картони най-вече защото като “десетка” играя по-малко в защита. Чувствам се като централен полузащитник, но ми е добре и откакто треньорът ме премести в ролята на №10. #Cagliari midfielder Nicolo Barella distances himself from #Inter & admits English football is ‘the most beautiful’ https://t.co/6m2lm7bOr9 #FCIM #CFC #MUFC pic.twitter.com/xbjHApAYjY — footballitalia (@footballitalia) May 10, 2019 Научих много неща от наставника. Трябва да бележа малко повече. Искам да помагам повече на тима, но също така съм трети в Серия “А” по нацелени греди, така че не ми достига късмет. Както винаги съм казвал, като дете бях повлиян от Деян Станкович. След това, като пораснах, опознах Даниеле Конти и нямаше как той да не ми е идол. По стил на игра малко наподобявам Младата звезда на Каляри Николо Барела отрече да има постигнато споразумение с Интер , като междувременно определи английския футбол като най-красивия в момента.“Остават три мача, в които искам да дадам всичко от себе си. След тях ще седна с президента и агента ми, за да преценим кое е най-добро за Каляри и за мен. Нищо не знам за договорка с Интер. В момента английският футбол е най-красивият, като и двата европейски финала ще се играят от 4 английски тима. Напоследък получавам по-малко жълти картони най-вече защото като “десетка” играя по-малко в защита. Чувствам се като централен полузащитник, но ми е добре и откакто треньорът ме премести в ролята на №10.Научих много неща от наставника. Трябва да бележа малко повече. Искам да помагам повече на тима, но също така съм трети в Серия “А” по нацелени греди, така че не ми достига късмет. Както винаги съм казвал, като дете бях повлиян от Деян Станкович. След това, като пораснах, опознах Даниеле Конти и нямаше как той да не ми е идол. По стил на игра малко наподобявам Раджа Наинголан , въпреки че имаме различни характеристики. Много харесвах и Стивън Джерард, а Андреа Косу ми беше като голям брат във футболно отношение. Той често ме смъмряше, но после осъзнах, че той е искал да ми помогне да разбера какво правя погрешно”, сподели Барела пред Radiolina.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 192

1