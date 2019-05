Моторни спортове Бивш MotoGP пилот счупи и двете си китки при падане на "Имола" 10 май 2019 | 14:16 - Обновена 0



@eugenelaverty out of Pirelli Italian Round after FP1 crash

The Irish rider has suffered two fractured wrists and will be seen to by Dr Mir in Barcelona#ITAWorldSBK



The Irish rider has suffered two fractured wrists and will be seen to by Dr Mir in Barcelona#ITAWorldSBK



| #WorldSBK https://t.co/FaRIjfw9Kn pic.twitter.com/kgNsN1xkR1 — WorldSBK (@WorldSBK) May 10, 2019 Бившият MotoGP пилот и настоящ състезател в Супребайк Юджийн Лавърти получи фрактура и на двете си китки, след като моторът му го хвърли във въздуха по време на състезателния уикенд от Супербайк на "Имола". Инцидентът стана 15 минути след старта на първата тренировка и наложи показването на червен флаг.Лавърти бе транспортиран в медицинския център с линейка, където бе поставена диагнозата му, а по-късно бе отведен в болница за по-подробен преглед. По-късно днес той ще лети за Барселона, където ще се консултира с хирург. Ирландецът няма да вземе участие в остатъка от състезателния уикенд на "Имола". Лавърти пристигна на италианската писта 14-и в класирането при пилотите със своя клиентски Ducati V4 R, а най-добрите му резултати тази година са две шести места. В крайна сметка тренировката бе оглавена от Джонатан Реа, който бе с 0.288 сек по-бърз от Час Дейвис.

